Минобороны подтвердило доставку в РФ тела пилота сбитого в Сирии Су-25

В Россию доставлено тело летчика Романа Филипова, чей самолет был сбит в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, похороны майора Романа Филипова по желанию его семьи и родителей состоятся 8 февраля в Воронеже.

Портал iz.ru писал о том, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Сообщалось, что российский летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в подконтрольной боевикам территории, Филипов до последних минут жизни вел бой с террористами. После того как они его окружили, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату.

Минобороны 5 февраля сообщило о том, что Роман Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.