Минобороны РФ просит содействия Турции в получении обломков сбитого Су-25

Минобороны РФ направило Турции запрос об оказании содействия в получении всех обломков сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25.

В российском военном ведомстве уточнили, что «особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты». В Минобороны пояснили, что это необходимо для идентификации использовавшегося террористами переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию.

Российский СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой.

Летчик представлен к званию Героя России посмертно.