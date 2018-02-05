В Кремле рассказали об ответе террористам на сбитый в Сирии Су-25

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый штурмовик Су-25. Так в Кремле прокомментировали информацию об ответном ударе по боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Когда президент Владимир Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских Вооруженных сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что в данном случае речь идет именно о таких точечных ударах. Также Песков выразил соболезнования родным погибшего летчика.

«Летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее, 4 февраля, в интернете появились видеокадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 против террористов в Сирии. Штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля.