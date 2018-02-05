Прямой эфир

В Кремле рассказали об ответе террористам на сбитый в Сирии Су-25

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый штурмовик Су-25. Так в Кремле прокомментировали информацию об ответном ударе по боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Когда президент Владимир Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских Вооруженных сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что в данном случае речь идет именно о таких точечных ударах. Также Песков выразил соболезнования родным погибшего летчика. 

«Летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее, 4 февраля, в интернете появились видеокадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 против террористов в Сирии. Штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков отреагировал на замечание Памфиловой
Песков заявил о постоянной готовности Москвы к санкциям США по госдолгу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017