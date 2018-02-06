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СМИ сообщили о доставке тела пилота сбитого Су-25 в Россию

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова было доставлено на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Также данную информацию журналистам подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — цитируют журналисты представителя военного ведомства. 

Уточняется, что сейчас идет оповещение родственников погибшего пилота о том, что тело возвращено в Россию.

Ранее 6 января сообщалось, что Россия направила Турции запрос об оказании содействия в получении всех обломков сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25.

Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Минобороны РФ позже заявило об уничтожении в ответ боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» групповым ударом высокоточного оружия.

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