Именем погибшего в Сирии летчика Филипова назвали школу в Воронеже

Власти Воронежа присвоили имя погибшего в Сирии летчика Романа Филипова школе № 85, в которой он отучился все 11 классов. Единогласное решение об этом приняли члены комиссии по культурному наследию при городской администрации, рассказала глава управления информации мэрии Ольга Извекова.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» террористами из ПЗРК. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. Летчика посмертно представили к званию Героя России. Его похоронят со всеми воинскими почестями 8 февраля в Воронеже.

По словам Извековой, также в ближайшее время будет изготовлена мемориальная доска, которую установят на здании учебного заведения.

Как рассказала директор школы Галина Клепикова, Роман получал только четверки и пятерки, мечтал стать летчиком.

Именем майора Филипова могут назвать и одну из улиц во Владивостоке. С такой инициативой выступили местные жители.