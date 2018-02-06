Прямой эфир

Именем погибшего в Сирии летчика Филипова назвали школу в Воронеже

0
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Воронежа присвоили имя погибшего в Сирии летчика Романа Филипова школе № 85, в которой он отучился все 11 классов. Единогласное решение об этом приняли члены комиссии по культурному наследию при городской администрации, рассказала глава управления информации мэрии Ольга Извекова.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» террористами из ПЗРК. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. Летчика посмертно представили к званию Героя России. Его похоронят со всеми воинскими почестями 8 февраля в Воронеже.

По словам Извековой, также в ближайшее время будет изготовлена мемориальная доска, которую установят на здании учебного заведения. 

Как рассказала директор школы Галина Клепикова, Роман получал только четверки и пятерки, мечтал стать летчиком.

Именем майора Филипова могут назвать и одну из улиц во Владивостоке. С такой инициативой выступили местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог рассказал о героизме российских военных в Сирии
Главком ВКС назвал гибель майора Филипова тяжелой утратой для армии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017