Главком ВКС назвал гибель майора Филипова тяжелой утратой для армии

Главком ВКС России Сергей Суровикин назвал гибель в Сирии майора Романа Филипова тяжелой утратой для армии и выразил соболезнования его близким.

«Майор Филипов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и Армии России», — цитирует Суровикина «РИА Новости».

Ранее 5 февраля пресc-служба Минобороны сообщила, что майор Филипов представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

Су-25 был сбит 3 февраля в Идлибе. Российский штурмовик под управлением майора Филипова был атакован террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке. По информации ведомства, военнослужащий был тяжело ранен и после окружения террористами подорвал себя гранатой.