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Шаманов рассказал о предварительной причине крушения Су-25 в Сирии

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Фото: IZ.RU
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По предварительным данным, причиной крушения российского Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Парламентарий отметил, что тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения.

«Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый «Стрела» либо это американский «Стингер». Без этого сегодня говорить не о чем», — цитирует Шаманова «Интерфакс».

Шаманов также рассказал о том, что сирийский спецназ третьи сутки пытается прорваться к месту крушения российского самолета.

Су-25 был сбит 3 февраля в Идлибе. Российский штурмовик под управлением майора Романа Филипова был атакован террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке. По информации ведомства, военнослужащий был тяжело ранен и после окружения террористами подорвал себя гранатой.

Приземлившись после катапультирования на подконтрольной боевикам территории, Филипов до последних минут жизни вел с ними бой. После того как террористы окружили его, офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть к ним в плен.

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