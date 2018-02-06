Политолог рассказал о героизме российских военных в Сирии

Погибший пилот сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Героя России. Военный политолог Олег Глазунов прокомментировал данную информацию, отметив, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои, верные воинскому долгу и присяге.

«Русские в плен не сдаются – это доказали наши солдаты и офицеры. Они не в первый раз подрывают себя гранатами, не в первый раз идут на боевые задания, подвергая себя риску», — рассказал Глазунов в эфире радио Sputnik, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что сейчас в Сирии российские военнослужащие показывают, что являются одними из лучших в мире.

Ранее 6 февраля Минобороны РФ направило Турции запрос об оказании содействия в получении всех обломков сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25.

Российский СУ-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб» в субботу, 3 февраля. Летчик до последних минут отстреливался от боевиков, на видео его боя с террористами отчетливо слышна русская речь.

Будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, Филипов подорвал себя гранатой.