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Школа в Воронеже просит о присвоении имени погибшего в Сирии летчика

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Фото: pixabay.com
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Руководство воронежской школы № 85, в которой учился летчик Роман Филипов, намерено обратиться в администрацию города с просьбой о присвоении учебному заведению имени пилота. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила директор Галина Клепикова.

«В ближайшее время выйдем на власти города Воронежа с ходатайством о присвоении нашей школе № 85 имени погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Он учился в нашей школе и еще тогда мечтал стать летчиком», — цитирует Клепикову ТАСС.

Учителя погибшего в сирийском Идлибе летчика рассказали о том, что Филипов учился на четверки и пятерки. Они также рассказали, что почтят память своего ученика.

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 5 февраля, стало известно, что Филипов представлен к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно. Напомним, Су-25 был сбит террористами при облете зоны деэскалации «Идлиб». Приземлившись после катапультирования майор до последних минут жизни вел неравный бой с боевиками, которые его окружили. Российский офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть к ним в плен.

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