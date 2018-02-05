Школа в Воронеже просит о присвоении имени погибшего в Сирии летчика

Руководство воронежской школы № 85, в которой учился летчик Роман Филипов, намерено обратиться в администрацию города с просьбой о присвоении учебному заведению имени пилота. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила директор Галина Клепикова.

«В ближайшее время выйдем на власти города Воронежа с ходатайством о присвоении нашей школе № 85 имени погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Он учился в нашей школе и еще тогда мечтал стать летчиком», — цитирует Клепикову ТАСС.

Учителя погибшего в сирийском Идлибе летчика рассказали о том, что Филипов учился на четверки и пятерки. Они также рассказали, что почтят память своего ученика.

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 5 февраля, стало известно, что Филипов представлен к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно. Напомним, Су-25 был сбит террористами при облете зоны деэскалации «Идлиб». Приземлившись после катапультирования майор до последних минут жизни вел неравный бой с боевиками, которые его окружили. Российский офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть к ним в плен.