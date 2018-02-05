Посольство РФ призвало власти США к совместной борьбе с терроризмом

Посольство России в США поблагодарило американцев, которые соболезнуют в связи с гибелью российского летчика в Сирии.

«Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом», — говорится в заявлении посольства.

В российском посольстве отметили, что РФ без сомнения победит терроризм, однако вместе с США «могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями».

Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Пилот самолета успел катапультироваться, но погиб при ведении боя с террористами.