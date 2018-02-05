Погибшего в САР летчика могут представить к награде

Летчик Роман Филипов, погибший в Сирии при выполнении боевого задания, может быть посмертно представлен к высокой государственной награде, вероятно к званию Героя России. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Роман Филипов патрулировал сирийскую провинцию Идлиб в связке со вторым Су-25СМ. После выполнения задания при совершении маневра на низкой высоте ракета попала в двигатель самолета. Пилот успел катапультироваться, однако после этого попал в окружение, напоминает RNS. Он отстреливался от нападавших и, когда ситуация стала безвыходной, подорвал себя гранатой.

Министерство обороны России сообщило в минувшую субботу, что штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит боевиками из ПЗРК.

В военном ведомстве заявили также, что принимаются меры по возвращению тела российского летчика совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб».

Сообщается, что за сутки российская авиация, базирующаяся на авиабазе Хмеймим, нанесла более 60 ударов по боевикам в сирийской провинции Идлиб в ответ на гибель летчика.

Минобороны РФ заявило в субботу об уничтожении в ответ на сбитый Су-25 30 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» групповым ударом высокоточного оружия.

Портал iz.ru писал ранее, что Минобороны РФ приняло решение увеличить высоту полетов самолетов этого типа в Сирии свыше 5 тыс. м после сбитого в Идлибе штурмовика Су-25. Самолеты становятся неуязвимыми для ракет ПЗРК на таком расстоянии от земли.