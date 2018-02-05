Стали известны последние слова российского летчика Филипова

Стали известны последние слова российского пилота Романа Филипова. Летчик сбитого в Сирии Су-25 до последних минут отстреливался от боевиков, на видео его боя с террористами отчетливо слышна русская речь. «Это вам за пацанов!» — стали последними словами российского летчика.

Портал iz.ru сообщил, что Филипов будет представлен к присвоению звания Героя России посмертно, сообщила пресс-служба Минобороны.

3 февраля штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК, летчик доложил, что атакован ракетой и пытался до последнего держать самолет в воздухе. После катапультирования он приземлился в районе, контролируемом боевиками, где один вел бой с группой террористов. Когда расстояние до боевиков сократилось, смертельно раненый Филипов подорвал себя гранатой, сообщили в Минобороны.