Сослуживец погибшего летчика Филипова рассказал о последней встрече с ним

Сослуживцы погибшего 3 февраля в сирийском Идлибе летчика Романа Филипова с горечью восприняли новость о его кончине. Об этом рассказал один из его однополчан — Денис Хижняк.

«Я его после Нового года видел еще, потом он отправился в командировку и улетел. Когда мы узнали, печаль вообще, вообще, когда я узнал, слезы накатились, конечно, тяжело», — сказал Хижняк в эфире телеканала «Россия 24».

Во вторник, 6 февраля, в Минобороны РФ сообщили о доставке в Россию тела майора Романа Филипова. Стало известно, что летчика похоронят со всеми воинскими почестями 8 февраля в Воронеже.

Портал iz.ru писал о том, что руководство воронежской школы № 85, в которой учился Роман Филипов, обратится в администрацию города с просьбой о присвоении учебному заведению имени пилота. Учителя погибшего военнослужащего рассказали о том, что он учился на одни четверки и пятерки и с детства мечтал стать летчиком.

Российский Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.