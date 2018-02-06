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Террористы устроили ссору на месте гибели российского летчика в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики двух сирийских группировок «Файлак аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) поссорились на месте гибели пилота российского штурмовика Су-25 Романа Филипова.

На кадрах видно, как террористы спорят на месте трагедии. Предположительно, конфликт возник из-за того, что боевикам не удалось захватить российского военного в плен.

Прим. iz.ru –– в видео отсутствует звук во избежание распространения экстремистской информации.

Российский самолет Су-25 был сбит террористами в Сирии 3 февраля. Атака была осуществлена из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Майор ВКС Роман Филипов, управлявший штурмовиком, успел доложить об атаке и до последнего старался удержать самолет в небе. В последний момент летчик катапультировался и вступил в бой с боевиками уже на земле.

После того как террористы окружили тяжело раненного Филипова, российский офицер привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен.

Майору Роману Филипову, героически погибшему в Сирии, посмертно присвоено звание Героя России. Похороны офицера пройдут в Воронеже 8 февраля.

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