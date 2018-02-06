Пилот сбитого в Сирии Су-25 получил звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пилоту сбитого в Сирии Су-25 майору Роману Филипову звания Героя России, сообщает 6 февраля пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. 6 февраля тело летчика было доставлено в Россию.

Похороны майора по желанию его семьи и родителей состоятся 8 февраля в Воронеже.