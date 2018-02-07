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Минобороны РФ выясняет каналы поставки ПЗРК террористам в Сирии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Министерство обороны России выражает озабоченность наличием у террористов в Сирии переносных ракетных комплексов (ПЗРК). 

Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

«Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры» (организация запрещена в РФ. — Ред.) переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам», — цитирует его «Интерфакс».

Конашенков подчеркнул, что ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки боевикам.

6 февраля сообщалось, что Минобороны РФ направило в Турцию запрос об оказании содействия в получении всех обломков сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25. Это необходимо для идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию.

Российский СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб».

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