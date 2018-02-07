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Память погибшего в Сирии летчика Филипова почтили во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В столице Приморского края на площади у Дома молодежи состоялся траурный митинг в память о героически погибшем в Сирии летчике Романе Филипове. Мероприятие посетили воспитанники военно-морских училищ Владивостока, военнослужащие Тихоокеанского флота и местные жители.

«Это достойный человек, великий человек. Он останется навечно в наших сердцах, и память о нем останется навсегда», — цитирует слова начальника филиала Нахимовского военно-морского училища Владимира Буракова «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «РИА Новости».

Пришедшие на митинг возложили цветы и венки к памятнику жителям Приморского края, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, а также почтили память погибшего минутой молчания. 

Ранее, 6 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении майору Роману Филипову звания Героя России

Штурмовик Су-25 был сбит в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Пилот самолета успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. 

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