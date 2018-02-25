Для российского ВМФ построят новый авианосец

Новый авианосец планируется построить для Военно-морского флота (ВФМ) России. Об этом сообщил начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов.

«Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», –– сказал Максимов в эфире телеканала «Звезда».

При этом начальник отделения перспективного планирования кораблей Владимир Пепеляев сообщил, что новый авианосец совместит в себе трамплин для взлета и разгонное устройство. По его словам, это позволит увеличить возможности по взлетному весу авиации.

На борту авианосца, согласно планам, будут базироваться российские истребители пятого поколения Су-57.

«Он (Су-57. — iz.ru) будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», –– цитирует «Интерфакс» начальника отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентина Белоненко.

23 февраля стало известно, что практически всё основное оборудование кораблей ВМФ России полностью переведено на отечественные образцы. Начальник управления департамента МО РФ по обеспечению гособоронзаказа морского вооружения Павел Печковский подчеркнул, что ситуация с импортозамещением радикально поменялась в прошлом году.