Новейший суперавианосец США построен, но почти не работает

Новейший суперавианосец США «Джеральд Форд» не готов к испытаниям.

Пентагон в своем отчете указал на ряд проблем. Неисправными оказались электромагнитные катапульты, аэрофинишер, подъемники оружия и радара.

Под угрозой — выполнение базовых функций. Способность авианосцев поддерживать нужную частоту вылетов резко снижается.

Ударные испытания уже планируют перенести на 2024 год. На строительство корабля ушло $12,9 млрд, это самый дорогой авианосец в мире.