СМИ сообщили о еще одной аварии на новейшем авианосце Великобритании

СМИ сообщили, что выход новейшего авианосца Великобритании Queen Elizabeth на двухмесячные ходовые испытания отложен из-за ложного аварийного срабатывания системы пожаротушения.

По данным газеты Evening Standard, 28 января из-за сработавшей по неизвестным причинам системы пожаротушения во внутренние отсеки авианосца начала поступать вода. Авария была быстро ликвидирована.

Как передавал портал iz.ru, в начале декабря в ходе морских испытаний Queen Elizabeth была обнаружена неисправность в одном из механизмов уплотнения воды. Из-за неисправности авианосец дал течь.

Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Строительство почти 300-метрового корабля водоизмещением 65 тыс. т заняло более восьми лет и обошлось в £3,1 млрд ($4,1 млрд).