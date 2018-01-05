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Китай начал строить третий авианосец для своего флота

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Фото: Global Look Press/c40
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Китай начал строительство своего третьего авианосца. Корпус судна заложен на шанхайской верфи.

Как ожидается, только строительство корпуса займет около двух лет. Дата спуска корабля на воду не называется. 

Предположительно, строительство авианосца будет завершено в 2021 году, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

По ее данным, водоизмещение корабля составит 80 тыс. т (крупнейший в мире авианосец ВМС США «Карл Винсон» имеет водоизмещение 97 тыс. т — Ред.).

Первый китайский авианосец «Ляонин» введен в строй в 2011 году. Он был построен на базе купленного у Украины недостроенного советского крейсера «Варяг». Второй авианосец Китай спустил на воду в 2017 году — этот корабль был целиком сделан в КНР. Китай рассчитывает к 2030 году иметь в составе национальных ВМС четыре авианесущих корабля.

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