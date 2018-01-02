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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Шанхай

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», принадлежащие к Тихоокеанскому флоту, прибыли с визитом в Шанхай. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 

Российские корабли причалили в порт Усун, где прошла торжественная церемония встречи. В рамках мероприятия на корабли поднялись представители командования Военно-морских сил армии Китая, а российские моряки посетили военно-морскую базу КНР и мэрию Шанхая.

Визит российского отряда продлится четыре дня. За это время запланировано посещение российских судов китайскими моряками и совместные спортивные соревнования военнослужащих из двух стран, передает «РИА Новости».

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