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ВМФ РФ получит в ближайшие годы 11 атомных подводных лодок

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Фото: РИА Новости
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Российский Военно-морской флот получит в ближайшие годы 11 атомных субмарин. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

«В различных стадиях постройки находятся шесть атомных подводных лодок проекта «Ясень» и пять атомных ракетоносцев «Борей-А», — цитирует Королева газета «Красная звезда».

В состав ВМФ с 2013 года переданы три ракетных подводных крейсера проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Александр Невский», а также одна атомная многоцелевая подводная лодка проекта «Ясень» — «Северодвинск», напомнил главнокомандующий.

Черноморский флот в короткие сроки был оснащен шестью современными дизель-электрическими подводными лодками типа «Ростов-на-Дону», отметил он, подтвердив тот факт, что подобная серия заложена и для Тихоокеанского флота.

Эксперт Центра новой американской безопасности Пол Шарре 4 февраля признал превосходство России в ряде военных разработок и технологий, отметив, что на разработку средств нанесения подводных ударов Соединенным Штатам необходимо направить дополнительные средства, передает BFM.RU.

Ранее в пятницу адмирал Владимир Королев сообщил, что в ходе операции в Сирии ВМФ России выпустили по террористам более 100 крылатых ракет, было совершено более 400 боевых вылетов, поражено более 1,25 тыс. целей.

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