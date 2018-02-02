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Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, перешел в собственность России. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Согласно распоряжению, предприятие вошло в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Сейчас завод выполняет работы по обеспечению обороноспособности России, в частности, занимается ремонтом кораблей и судов ВМФ, а также производством и ремонтом гражданской морской техники. 

Как уточнили в правительстве, решение о передаче завода в собственность РФ ускорит его интеграцию в российский ОПК и обеспечит полную загрузку производственных мощностей. 

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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