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Прокуратура Украины обвинила в госизмене 18 экс-депутатов Севастополя

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Фото: РИА Новости
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Прокуратура Украины выдвинула обвинения в государственной измене против 18 бывших депутатов Севастопольского городского совета, которые, по мнению Киева, активно способствовали воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

Согласно сообщению прокуратуры, депутаты в 2014 году «поддержали решение Верховной рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стало его незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта Федерации», передает ТАСС.

Соответствующее сообщение распространила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав генеральной прокуратуры Украины. Заочные дела в отношении депутатов были направлены в суд.

При этом прокуратура не назвала фамилий экс-депутатов и их нынешних должностей. По украинским законам обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, обвинение в госизмене ранее было выдвинуто властями Украины также в отношении экс-президента Виктора Януковича, который принял участие в нескольких заседаниях суда в режиме видеоконференции, но затем отказался участвовать в процессе, так как суд, по его словам, предвзят и оперирует сфабрикованными доказательствами.

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