МВД Украины решило создать патрульную полицию Крыма и Севастополя

Власти Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которая будет работать на других участках до «освобождения» полуострова.

Об этом заявил глава МВД республики Арсен Аваков в субботу, 27 января.

«Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма», — цитирует его РБК.

Украина считает Крым, добровольно вошедший в РФ по результатам референдума в 2014 году, «временно оккупированной территорией».

23 января заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.