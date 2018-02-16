ВМФ РФ в ходе операции в Сирии выпустили более 100 крылатых ракет

ВМФ России в ходе операции в Сирии выпустили по террористам более 100 крылатых ракет, было совершено более 400 боевых вылетов, поражено более 1,25 тыс. целей, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

«Наш флот приобрел неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову запрещенного в России ИГ 100 крылатых ракет и произведя более 400 боевых вылетов с поражением более 1,25 тыс. целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море», — рассказал Королев «Красной звезде».

По словам главкома, российский флот также эффективно действует с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. ВМФ РФ регулярно патрулируют проблемные районы, чтобы обеспечить безопасное судоходство.

Королев сообщил также, что в последние несколько лет благодаря переоснащению береговых войск ВМФ на комплексы «Бал» и «Бастион» уровень оснащенности современной техникой в Военно-морском флоте РФ достиг 96%.