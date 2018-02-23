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Основное оборудование кораблей ВМФ РФ переведено на российские образцы

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Практически все основное оборудование кораблей Военно-морского флота РФ полностью переведено на отечественные образцы. Об этом заявил в пятницу, 23 февраля, начальник управления департамента Министерства обороны РФ Министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

Такую информацию он распространил в своей речи во время закладки малого ракетного корабля на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане, отметив, что ситуация с импортозамещением радикально поменялась в прошлом году.

«Самое сложное - это электронная компонентная база», – цитирует его ТАСС.

19 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%. В частности, в вооруженные силы поступают новые и модернизированные ракетные комплексы.

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