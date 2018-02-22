Эксперт объяснил высокую стоимость мобильника для военных

Не стоит подвергать сомнениям высокую стоимость отечественного защищенного мобильного телефона для Минобороны РФ, рассказал в интервью порталу iz.ru директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Ранее «Известия» сообщили, что армейским командирам, допущенным к документам высшей категории секретности, начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Мобильное устройство изготовил ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппараты М-663С «Атлас» стоимостью 115 тыс. рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. Телефон выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером. Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную.

«Если рассматривать этот телефон с точки зрения потребительских качеств, как это делают обыватели, безусловно, даже дорогие телефоны не стоят 115 тыс. рублей, а дешевле. Если же рассматривать моменты, связанные со специализированным применением, с определенными характеристиками этого изделия, как оно себя поведет в различных средах, в том числе ионизирующем излучении, если оно случится, в воде или под водой, или под дождем, или в грязи – это все отдельные методики, отдельные затраты. С чем было связано ценообразование на данное изделие, мне лично неизвестно, могу лишь предполагать. Это должно знать Минобороны или тот, кто заказывал. Это не рынок, где один продал, другой купил. Это просчитанные вещи, и большое количество профессионалов у заказчика и надзорных органов это дело контролируют», — сказал Брыкин.

По мнению эксперта, стоимость продукции оборонного значения не стоит сравнивать с гражданской.

«В стоимость изделия закладываются блоки шифрования и различные доработки мобильного телефона до класса безопасности и защищенности. Это касается любого устройства, а не только мобильного телефона. Аналогичная цена может серьезно вырасти за счет методик испытания и соответствующих, применяемых к этому изделию, методов контроля. Контроля закупаемых комплектующих или каких-то там процессов. Плюс, наверняка, корпус этого изделия представляет собою не какую-то пластмасску, а сделан специальным образом. Вполне допускаю, что такого рода изделия могут в разы дороже стоить, чем их гражданские аналоги», — подчеркнул Брыкин.

В пресс-службе ФГУП «НТЦ «Атлас» отказались комментировать порталу iz.ru стоимость мобильного телефона, назвав данную информацию коммерческой тайной.