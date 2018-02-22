Минобороны вооружилось секретными мобильниками

Армейским командирам, допущенным к документам «особой важности» (ОВ, высшая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тыс. рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. По мнению экспертов, эти устройства полностью оправдывают свою высокую стоимость — оперативная засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками. Лимит расходов на такие переговоры определен Минобороны в 24 млн рублей в год.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в конце прошлого года офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад были выданы защищенные телефоны М-663С «Атлас», изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские.

М-633С — развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. В военном исполнении они стали более защищенными от физического воздействия. Изделие выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером. По требованию заказчика мобильник должен работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. После получасового погружения в воду на метровую глубину он продолжит принимать звонки. Весит аппарат 130 г.

Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации — в них имеется специальный блок, шифрующий сигнал. Устройство работает в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», поскольку только у этого оператора есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. Защищен только речевой канал, но не SMS и другие виды передачи данных. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев. Самая дорогостоящая часть — модуль шифрования и специальное программное обеспечение.

Лимит средств на переговоры по таким телефонам — 24 млн рублей в год — пропорционально распределен между пользователями в четырех военных округах. Командиры могут пользоваться защищенной связью не только в пункте постоянной дислокации, но и на учениях, во время полевых выходов или в командировках. Также они получат возможность организовать закрытый канал связи, находясь за границей.

Как рассказал «Известиям» советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, подобные защищенные телефоны необходимы командирам. С их помощью можно обеспечить управление войсками в отсутствие стационарного аппарата секретной связи.

— Современный мир — информационный. Без мобильного телефона обходиться уже очень сложно. Но обычный «гражданский» аппарат уязвим для спецслужб других государств, — отметил эксперт. — Сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой, военным они необходимы даже в большей степени. М-633С — недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей.

Раньше закрытые каналы коммуникаций для командиров обеспечивали офицеры связи, которые тянули провода и устанавливали стационарную аппаратуру засекречивания. Такую связь можно было организовать не везде, для ее наладки требовалось продолжительное время. Командиры часто оказывались недоступными для секретных переговоров. Аппараты, которые выданы командующим армиями, их заместителям, начальникам связи, командирам и начальникам штабов бригад, должны решить эту проблему.

Американские военные для секретных переговоров в разное время использовали гражданские модели мобильников, которые оснащались аппаратной криптографической защитой. Первоначально это были устройства от канадского производителя BlackBerry, затем Samsung, сейчас США переходят на продукцию Apple.