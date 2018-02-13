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Солдат и офицеров научили безопасному общению в интернете

Минобороны не рекомендовало им использовать соцсети и публиковать в онлайне информацию о своей службе
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Военным ограничивают доступ в интернет. Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и других аналогичных ресурсов. А также - не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию. Пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

Советы касаются сохранения секретной информации и безопасного поведения военнослужащих в соцсетях (документ имеется в распоряжении «Известий»). Солдат и офицеров извещают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной. Авторы документа напоминают, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи». Военным рекомендуют просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

Минобороны готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». Сейчас они проходят стадию согласования в силовых министерствах. Поправки запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Провинившийся военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

Солдатам, офицерам и сотрудникам ведомства напоминают, что попавшие в интернет фотографии, видеозаписи, заметки и комментарии невозможно удалить. Также призывают не забывать, что публикации, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, способны нанести «существенный репутационный вред Вооруженным силам», а их автор может понести административную, дисциплинарную или уголовную ответственность. Военным советуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых пользователей. В памятке уделено внимание технической стороне интернет-безопасности. Советуют регулярно обновлять приложения и не устанавливать подозрительные программы.  Военнослужащим рекомендуют для каждого сайта или интернет-сервиса придумывать уникальный пароль. Используемое для этого сочетание символов должно быть длинным и сложным.

Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко рассказал «Известиям», что подобная инструкция в первую очередь нужна для солдат — чтобы они не попадали в неприятные ситуации.

— Армия — это особая структура, где важна секретность, — рассказал Герман Клименко. — Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях. 

Автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь рассказала «Известиям», что памятка составлена грамотно и взвешенно.

 — Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете, — рассказала Мария Филь. — Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда. 

В зарубежных странах давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете. Пентагон опубликовал соответствующие правила еще в 2011 году. В них говорится о значении соцсетей для военнослужащих, важности сохранения конфиденциальной информации при общении и правильного позиционирования армии в виртуальном мире.

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