В резерв по контракту

Российская армия начала полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления особого периода резервистами доукомплектуют существующие части, их также используют для формирования новых. Военные эксперты считают, что реформа укрепит обороноспособность страны.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что c нынешнего года система мобилизационного резерва начинает работать в полном объеме на всей территории России. Необходимые нормативные акты для начала реформы уже приняты. Ранее ведомство провело эксперимент в отдельных регионах. Он продлился почти два года. Его результаты признаны успешными.

В 2015 году президент России подписал указ «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ». Механизм привлечения россиян в новые структуры и условия заключаемых с ними контрактов описаны в законе «О воинской обязанности и военной службе». Там указано, что резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса, прошедшие медкомиссию.

За формирование резерва отвечают военкоматы. Еще не все из них начали соответствующую работу. Однако, к примеру, набор желающих уже идет в Ростовской области — в военкомате города Новошахтинск военнослужащий запаса может заключить контракт на службу в резерве.

— Для этого надо явиться в военкомат, имея при себе паспорт и военный билет, — рассказали «Известиям» в военкомате Новошахтинска. — Военнослужащий резерва должен учиться 2–3 дня в месяц и проходить ежегодные сборы длительностью от 20 до 30 дней.

Призвать на службу такого человека могут в любой момент: при объявлении особого или угрожаемого периода, в случае крупных учений, чрезвычайных ситуаций или просто острого дефицита военных специалистов в частях.

— Вопрос о создании организованного мобилизационного резерва поднимался давно, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Новая система позволит подготовить и поддерживать в боевой готовности высококвалифицированные кадры, обеспечить быструю переброску личного состава на театры военных действий, где необходимо развернуть новые соединения, но местного мобресурса не хватает.

В частности, по его словам, новая система привлечения кадров увеличит обороноспособность Дальнего Востока. В частях этого региона есть техника, но существует дефицит кадров.

Оклад и деньги за постой

Поступающие в резерв солдаты и офицеры запаса подписывают контракт на три, пять или более лет. При заключении нового соглашения россиянин получает единовременную выплату: при трехлетнем сроке — в размере оклада, для пяти и более лет — в полтора раза больше.

Зарплата резервиста будет складываться из должностного оклада, выплат за звание и регионального коэффициента. Например, командиру взвода в звании старшего лейтенанта в центральной части России начислят 27,5 тыс. рублей. Командиру отделения в звании сержанта в Кемеровской области (региональная надбавка — 30%) — 25,3 тыс.

Правда, в полном объеме эти деньги выплачиваются только во время сборов. В остальной период, 11 месяцев в году, резервистам будут платить 12% от оклада. Старший лейтенант из Центральной России получит 3,3 тыс. рублей в месяц, сержант из Кемеровской области — 3,036 тыс. рублей.

Такой порядок выплат предусмотрен постановлением правительства России «Об установлении размера месячного оклада гражданам РФ, пребывающим в мобилизационном людском резерве, за исключением периода прохождения военных сборов» от 23 декабря 2015 года.

Во время сборов государство гарантирует резервисту сохранение средней зарплаты или стипендии. Также оно возьмет на себя расходы по найму жилья, командировочные, оплату проезда на сборы и возвращение домой.

Предусмотрены и надбавки за выслугу лет. Например, через три года после зачисления резервисты смогут дополнительно получать 10% от оклада. С годами выплаты будут увеличиваться. Максимальную надбавку — 50% — начислят после 20 лет непрерывного нахождения в резерве.

Как это работает

Резервиста припишут к конкретной воинской части или Центру обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), где он будет проходить сборы.

— Есть такие понятия — текущий и временный некомплект (ТНК и ВНК), — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — К примеру, военнослужащий перевелся на другое место службы, а на его место еще никого не назначили. Это временный некомплект. Если человек заболел и уже не сможет выполнять свои обязанности — это текущий некомплект. ТНК и ВНК серьезно влияют на боеспособность воинской части. К примеру, в батальоне может не хватать командира роты, нескольких стрелков-пулеметчиков и механиков-водителей. Их отсутствие серьезно сказывается на способности батальона выполнять боевую задачу. Также есть должности, которые вводятся только в случае войны. К примеру, помощник пулеметчика или заряжающий миномета. В мирное время они не нужны, но в бою становятся критически важными.

Замещать ТНК и ВНК будут мобрезервисты, заключившие контракт с воинской частью. Другой их задачей станет восполнение потерь в военное время.

Базы хранения уходят в прошлое

Будут расформированы базы хранения и ремонта военной техники (БХиРВТ), где годами стоят танки, БТР и другая техника, предназначенная для комплектования частей в случае мобилизации. В Сухопутных войсках до недавнего момента существовало более 40 таких баз (14 из них — мотострелковые).

— Сейчас к БХиРВТ приписывается мобилизационный резерв личного состава, — рассказал «Известиям» Виктор Мураховский. — Солдаты и офицеры запаса должны явиться на базу в случае объявления особого периода. Такая система имеет свои минусы. Например, есть вопросы по комплектованию и слаживанию частей, трудно найти специалистов ПВО, инженерных и танковых войск.

Кроме того, сейчас в штатном расписании БХиРВТ числится не более 10 человек. Такое количество личного состава не позволяло поддерживать технику в должном состоянии.

Реорганизация мотострелковых БХиРВТ уже началась. Около трети из них закрыты. К примеру, в Новосибирской области перестала действовать 103-я БХиРВТ. Об этом «Известиям» рассказали офицеры частей, служащих на Шиловском полигоне — там раньше располагалась база.

Воинская часть 30654 (она же 104-я БХиРВТ из города Бийска Алтайского края) и в/ч 92910 (245-я БХиРВТ из Лесозаводска Приморского края) в базе данных «СПАРК-Интерфакс» числятся как «не действующие». Это означает что части как юридические лица перестали существовать, а их банковские счета закрыты.

Новые центры для резервистов

В созданных на базе БХиРВТ ЦОМРах будут и хранить технику, и обучать резервистов. В случае необходимости центры преобразуют в «полнокровные» воинские части и соединения. Для ЦОМРов построят новую современную инфраструктуру.

В 2016 году Минобороны заключило контракт на проектирование новой БХиРВТ на Сахалине. Проект иллюстрирует, как может выглядеть Центр обеспечения мобилизационного развертывания.

В селе Дачное планируется построить военный городок. Там появится зона парковки площадью 700 тыс. кв. м, казарма для размещения 521 солдата и сержанта, штабное и учебное здания, склады для имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, отапливаемые хранилища на 1,2 тыс. машино-мест. Будут оборудованы зоны хранения и ремонта техники.

Такая инфраструктура позволит в случае сборов разместить на базе батальон резервистов, провести учения и плановое обслуживание техники их силами.

В зарубежных странах есть аналоги создаваемой в России системы. Так, в США армия в случае возможной угрозы будет черпать личный состав из частей Национальной гвардии и армейского резерва. В Швейцарии организованный резерв составляет большую часть вооруженных сил — эти люди готовы по первому требованию прибыть в воинскую часть.