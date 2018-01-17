Прямой эфир

Командиры «пилотов беспилотников» пополнят ВКС в 2018 году

Эффективность применения разведывательных и ударных дронов обеспечат офицеры, подготовленные с учетом сирийского опыта
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование российских воздушно-космических сил (ВКС) намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БЛА). С 2018 года ими будут руководить специально подготовленные офицеры, которых целенаправленно обучали тонкостям решения разведывательных задач с помощью беспилотников. По мнению экспертов, на фоне боевых действий в Сирии количество БЛА в войсках выросло и они стали ключевым средством ведения разведки.

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВКС, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры. Они хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.

Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Выпускники факультета способны эксплуатировать современные комплексы сбора и обработки данных аэрокосмической разведки в составе единой системы автоматизированного управления вооруженных сил. Они будут проходить службу в отрядах БЛА на офицерских должностях.

Сейчас в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий беспилотников. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два полка БЛА сформированы в ВМФ.

Как пояснил «Известиям» эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов, наличие в частях подготовленных специалистов по БЛА обеспечит более грамотное техническое обслуживание комплексов и повысит эффективность их применения.

— Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное, — отметил Денис Федутинов. — Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем.

По словам эксперта, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.

— Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами, — добавил Денис Федутинов.

Основной БЛА на вооружении этих подразделений — аппарат среднего радиуса действия (до 250 км) «Форпост». Он был создан примерно шесть лет назад на базе израильского дрона Searcher. Это довольно крупный аппарат с размахом крыла свыше 8 м и максимальной взлетной массой около 450 кг. Его модульная оптико-электронная система способна находить и идентифицировать наземные объекты в любое время суток.

Обучением операторов БЛА «Форпост» занимается Государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, расположенный под Коломной. Подготовка такого специалиста занимает около четырех месяцев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017