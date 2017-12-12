Беспилотники получили диспетчеров

В России завершено создание консорциума для контроля за полетами дронов. Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) присоединилась к совместному предприятию РКС и «Ростелекома» по созданию технологической инфраструктуры для безопасной эксплуатации беспилотников. С 2020 года новая организация сможет предоставлять авиадиспетчерские услуги эксплуатантам дронов — частным, ведомственным и военным. Структура консорциума определилась, но детали технической реализации системы еще обсуждаются участниками.

Как рассказали «Известиям» в ГК ОрВД, национальный аэронавигационный оператор принял решение участвовать в совместном с «Российскими космическими системами» (РКС, входит в «Роскосмос») и «Ростелекомом» проекте создания инфраструктуры для массового применения беспилотников. ГК ОрВД обеспечит интеграцию этой разработки с информационными системами организации воздушного движения.

— С нашей стороны соглашение о намерениях подписано в конце ноября. Сейчас участники совместно прорабатывают бизнес-план, который в ближайшее время будет представлен для согласования в Росавиацию. До этого момента о деталях рано говорить, — отметил представитель ГК ОрВД.

По его словам, в ООО «Телеком-3», учрежденном ранее РКС и АО «Вестелком» (дочерняя структура «Ростелекома»), у всех трех партнеров будут равные доли. Консорциум получит новое название. Предварительно обсуждается вариант «КосКом» (от «Космические коммуникации». — «Известия»), но он пока не согласован всеми сторонами.

В «Ростелекоме» «Известиям» подтвердили намерение совместно с ГК ОрВД и АО «РКС» создавать техническую инфраструктуру для управления дронами и их контроля.

— Мы работаем в данном направлении, однако о конкретных шагах и будущих направлениях деятельности совместного предприятия можем говорить только после согласования его стратегии и бизнес-плана. Работа в этом направлении еще не закончена, — подчеркнули в пресс-службе «Ростелекома».

В РКС рассказали «Известиям», что новая система будет развернута на базе создаваемой инфраструктуры федерального сетевого оператора (ИФСО) в области навигационной деятельности.

— В 2017 году начато практическое применение новой системы в одном из регионов России, — отметил представитель РКС. — Мы в соответствии с требованиями заказчика создали пилотные зоны ИФСО в Уфе и Калуге. Государственные испытания проведены. По техническому заданию инфраструктура должна интегрироваться с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Эта возможность полностью отработана. Планируется, что госкорпорация по ОрВД станет оператором ИФСО по управлению беспилотными авиационными системами.

Источник «Известий» в комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе системы ГЛОНАСС рассказал, что «Телеком-3» — один из возможных претендентов на управление беспилотниками. Сейчас создается несколько конкурирующих технологических решений на различных площадках, в том числе на базе Минпромторга и рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

Эксперт в сфере беспилотников Денис Федутинов отметил, что создание специализированной инфраструктуры будет способствовать легитимизации дронов.

— Это может помочь развитию данного рынка в России, — рассказал Денис Федутинов. — Однако предлагаемые действия представляются неоптимальными. Думаю, что в условиях дефицита ресурсов было бы целесообразно рассмотреть иные варианты, возможно, связанные с использованием существующих технических систем.

По оценкам РКС, рынок услуг беспилотников в России составляет 37 млрд рублей.