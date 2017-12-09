Россия может создать способный работать полтора года без посадки беспилотник

Беспилотник, способный более полутора лет находиться в полете на высоте до 25 км, могут создать в России, сообщает «РИА Новости».

Как заявил заместитель генконструктора подмосковного НПО им. Лавочкина Николай Клименко, создать высокоэффективный отечественный аппарат позволит «последовательное пошаговое решение технологических и конструкторских задач».

Основу конструкции псевдокосмического аппарата (ПКА) составляет крыло, на верхней поверхности которого расположены солнечные батареи.

Он способен летать на высоте до 30 км и выдерживать «полезную нагрузку» до 200 км при круглосуточном генерировании электроэнергии мощностью до 5 кВт.

Ранее сообщалось, что в России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9.