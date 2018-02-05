В российскую армию вернут политруков

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ Александр Каньшин рассказал об идее восстановления в российской армии Главного военно-политического управления.

Этот орган целесообразно сформировать на базе Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил, действующего в настоящий момент.

«Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил — от роты до видов и родов войск и замыкаться на Министерство обороны России», — приводит его слова телеканал «360».

По словам Каньшина, необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах.

Ранее портал iz.ru сообщил, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить лидерство России в военно-технической сфере.