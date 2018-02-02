В Совфеде рассказали о новейшем гиперзвуковом оружии России

Новейшее гиперзвуковое оружие в ближайшее время начнет поступать на вооружение российской армии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Он отметил успехи России в производстве современного неядерного высокоточного оружия.

«Скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия. Таким образом, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, Бондарев также подчеркнул, что российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги.

Как писал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии призвал обеспечить лидерство России в военно-технической сфере.