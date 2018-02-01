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Минобороны разместит на острове Итуруп авиацию ВКС

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Фото: ТАСС/адим Гришанкин
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Минобороны России разместит авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на курильском острове Итуруп, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования РФ, утвержденного распоряжением правительства России от 10 августа 2007 года № 1034р… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп — гражданский — Минобороны России», — говорится в распоряжении.

На сегодняшний день на территории Курильских островов базируется пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа. На Итурупе размещен береговой ракетный комплекс «Бастион», а на острове Кунашир — комплекс «Бал».

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Япония по-прежнему оспаривает их принадлежность.

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