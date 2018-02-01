ВКС разработали технологию безопасной воздушной заправки самолетов

Российская авиация получит новую технологию стыковки, которая обезопасит воздушную заправку самолетов. Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами.

За маневрированием пилоты смогут следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов. Как сообщили «Известиям» в главкомате ВКС, новая система прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования. Летные испытания проведут на базе модернизированного Ил-78-2.

Дозаправка в воздухе считается одной из самых опасных летных операций. Экипажи двух воздушных судов должны сблизить их на расстояние до 26–28 м при скорости 440–600 км/ч. В российских ВКС для выполнения этой процедуры танкер выпускает подвижный шланг с конусом, а пилоту заправляемой машины нужно попасть в него специальной штангой.

Ил-78-2 вмещает до 118 т топлива и может одновременно заправлять два самолета. В минуту перекачивается до 2,7 т топлива. При дозаправке пилоты теряют до 4–5 кг веса.

Подробнее — в материале «Известий»: Дозаправку в воздухе автоматизируют