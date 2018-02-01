Прямой эфир

Дозаправку в воздухе автоматизируют

Экипажам «летающих танкеров» облегчат выполнение одной из самых опасных операций
0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиация получит надежную защиту от «воздушных самоубийств». Так на сленге летчиков иногда называют дозаправку в полете. Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами. За их маневрированием и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера пилоты заправщиков смогут следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов. По мнению экспертов, автоматизация значительно повысит безопасность полетов и облегчит нагрузку на пилотов.

Боливар не вынесет двоих
Насколько оправданно возобновление производства Ил-96

Как сообщили «Известиям» в главкомате ВКС, новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования. Ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января.

В компании «Ильюшин» подтвердили факт разработки новой системы управления дозаправкой, но от дальнейших комментариев воздержались.

Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета. Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачать топливо.

Дозаправка в воздухе позволяет увеличить дальность полета ударных самолетов и массу полезной нагрузки, сократить время перебазирования авиации, провести взлет с минимальным запасом топлива с укороченных полос. Однако она требует очень высокого уровня подготовки пилотов и считается одной из самых опасных летных операций. Экипажи двух воздушных судов должны сблизить их на расстояние до 26–28 м. И это на высоте 6–10 тыс. м при скорости 440–600 км/ч.

В российских ВКС для выполнения этой процедуры танкер выпускает подвижный шланг с конусом, а пилоту заправляемой машины нужно попасть в него специальной штангой. Ил-78-2 может одновременно заправлять два самолетов. В минуту перекачивается до 2,7 т топлива. Резкое изменение любого из параметров полета может привести к разрыву шланга, разливу топлива и его воспламенению.

При дозаправке в воздухе пилоты теряют до 4–5 кг веса. Во время этой процедуры у абсолютно здорового военного летчика фиксировали частоту пульса в 180–200 ударов в минуту (норма – 76-80), а в отдельных случаях она достигала 220 ударов.

Подъемная сила
Какое будущее ждет российскую транспортную авиацию?

В США и ряде других стран используется иная схема дозаправки. С заправщика выпускается специальная штанга, которая соединяется с горловиной на корпусе заправляемого самолета. Штангой управляет специальный оператор. Такая система теоретически безопаснее, но она значительно снижает скорость процедуры и накладывает серьезные ограничения на параметры полета.

— В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится, — заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов. — Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку.

Эксперт отметил, что при этом система бортовых автопилотов помогает выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.

— Можно сказать, что появится еще один член экипажа — виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке — залог безопасности полетов, добавил Владимир Попов.

Обновленный Ил-78-2 получил новое пилотажно-навигационное, оптико-электронное и светотехническое оборудование, более совершенные средства обороны и связи, усовершенствованную радиоэлектронику. В результате его возможности значительно возрастут. Самолет способен выполнять полеты с крейсерской скоростью до 750 км/ч на высотах до 10 тыс. м. Танкер вмещает до 118 т топлива. Новые Ил-78-2 смогут оставаться в строю до 40 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сверхнадежды
Прошлое и будущее сверхзвуковых пассажирских самолетов
На новый Ил-96-400М выделят 53,4 млрд рублей
На новый Ил-96-400М выделят 53,4 млрд рублей
В линейке отечественных самолетов он станет переходным продуктом на пути к амбициозному российско-китайскому самолету нового поколения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017