Дозаправку в воздухе автоматизируют

Российская авиация получит надежную защиту от «воздушных самоубийств». Так на сленге летчиков иногда называют дозаправку в полете. Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами. За их маневрированием и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера пилоты заправщиков смогут следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов. По мнению экспертов, автоматизация значительно повысит безопасность полетов и облегчит нагрузку на пилотов.

Как сообщили «Известиям» в главкомате ВКС, новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования. Ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января.

В компании «Ильюшин» подтвердили факт разработки новой системы управления дозаправкой, но от дальнейших комментариев воздержались.

Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета. Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачать топливо.

Дозаправка в воздухе позволяет увеличить дальность полета ударных самолетов и массу полезной нагрузки, сократить время перебазирования авиации, провести взлет с минимальным запасом топлива с укороченных полос. Однако она требует очень высокого уровня подготовки пилотов и считается одной из самых опасных летных операций. Экипажи двух воздушных судов должны сблизить их на расстояние до 26–28 м. И это на высоте 6–10 тыс. м при скорости 440–600 км/ч.

В российских ВКС для выполнения этой процедуры танкер выпускает подвижный шланг с конусом, а пилоту заправляемой машины нужно попасть в него специальной штангой. Ил-78-2 может одновременно заправлять два самолетов. В минуту перекачивается до 2,7 т топлива. Резкое изменение любого из параметров полета может привести к разрыву шланга, разливу топлива и его воспламенению.

При дозаправке в воздухе пилоты теряют до 4–5 кг веса. Во время этой процедуры у абсолютно здорового военного летчика фиксировали частоту пульса в 180–200 ударов в минуту (норма – 76-80), а в отдельных случаях она достигала 220 ударов.

В США и ряде других стран используется иная схема дозаправки. С заправщика выпускается специальная штанга, которая соединяется с горловиной на корпусе заправляемого самолета. Штангой управляет специальный оператор. Такая система теоретически безопаснее, но она значительно снижает скорость процедуры и накладывает серьезные ограничения на параметры полета.

— В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится, — заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов. — Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку.

Эксперт отметил, что при этом система бортовых автопилотов помогает выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.

— Можно сказать, что появится еще один член экипажа — виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке — залог безопасности полетов, добавил Владимир Попов.

Обновленный Ил-78-2 получил новое пилотажно-навигационное, оптико-электронное и светотехническое оборудование, более совершенные средства обороны и связи, усовершенствованную радиоэлектронику. В результате его возможности значительно возрастут. Самолет способен выполнять полеты с крейсерской скоростью до 750 км/ч на высотах до 10 тыс. м. Танкер вмещает до 118 т топлива. Новые Ил-78-2 смогут оставаться в строю до 40 лет.