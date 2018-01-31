Испытания нового беспилотного вертолета стартовали в России

Наземные испытания нового беспилотного вертолета начались в российском Конструкторском бюро промышленной автоматики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Создателем нового аппарата является холдинг «Вертолеты России», который уже изготовил два опытных образца для испытаний.

«Разработка КумАПП (Кумертауского авиационного производственного предприятия) — одна из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года», — уточнил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Ожидается, что машина сможет нести до 150 кг груза и развивать скорость 150 км/ч. Продолжительность полета аппарата достигает четырех часов. Управлять им будет автономный наземный пункт на базе машины «КамАЗ».