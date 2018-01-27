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Военные США по ошибке расстреляли из вертолета семь человек в Ираке

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Фото: Global Look Press
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Американские военные по ошибке расстреляли с вертолета делегацию иракских чиновников. Инцидент произошел в иракском районе Эль-Багдади, погибли семь человек.

Военные США проводили операцию по поимке террористов, когда экипаж боевого вертолета обнаружил скопление людей, некоторые из которых были вооружены.

Огонь по людям был открыт из вооружения, установленного на вертолете, сообщает телеканал «Звезда». Оказалось, что под огонь попала делегация местного правительства, где были и глава полиции, и руководитель местной администрации.

25 января коалиция США назвала число убитых ею мирных жителей в Сирии и Ираке.

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