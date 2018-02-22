Минобороны получит первую партию электромотоциклов весной

Первая серийная партия электромотоциклов, произведенных концерном «Калашников», будет поставлена военным уже этой весной. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Заказ есть, весной будут поставки», –– приводит ТАСС слова Чемезова.

В 2017 году гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко расскзаал, что Минобороны проводило тестирование электромотоциклов.

Позже данные мотоциклы в полицейском варианте были выставлены на военно-техническом форуме «Армия-2017».

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, без дополнительной зарядки они могут преодолеть около 150 км.

22 февраля портал iz.ru сообщал, что Минобороны сформирует в Подмосковье «дивизию будущего».

Воинское соединение получит бронетехнику последнего поколения, современные системы управления и беспилотные комплексы.