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Минобороны получит первую партию электромотоциклов весной

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Первая серийная партия электромотоциклов, произведенных концерном «Калашников», будет поставлена военным уже этой весной. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Заказ есть, весной будут поставки», –– приводит ТАСС слова Чемезова.

В 2017 году гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко расскзаал, что Минобороны проводило тестирование электромотоциклов.

Позже данные мотоциклы в полицейском варианте были выставлены на военно-техническом форуме «Армия-2017».

Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, без дополнительной зарядки они могут преодолеть около 150 км.

22 февраля портал iz.ru сообщал, что Минобороны сформирует в Подмосковье «дивизию будущего».

Воинское соединение получит бронетехнику последнего поколения, современные системы управления и беспилотные комплексы.

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