Глава «Ростеха» назвал санкции США примером недобросовестной конкуренции
Санкции, введенные США в отношении России, являются простым примером недобросовестной конкуренции.
Об этом он заявил газете The Washington Post.
«Я должен сказать, что мы — промышленники, а не политики. С точки зрения бизнеса это простой пример недобросовестной конкуренции», — цитирует его ТАСС.
31 января портал iz.ru привел слова высокопоставленного представителя Госдепартамента о том, что основная цель санкций США против оборонного и разведывательного секторов России — пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок.
«Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию», — заявил дипломат.