Прямой эфир

Глава «Ростеха» назвал санкции США примером недобросовестной конкуренции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции, введенные США в отношении России, являются простым примером недобросовестной конкуренции.

Об этом он заявил газете The Washington Post.

«Я должен сказать, что мы — промышленники, а не политики. С точки зрения бизнеса это простой пример недобросовестной конкуренции», — цитирует его ТАСС.

31 января портал iz.ru привел слова высокопоставленного представителя Госдепартамента о том, что основная цель санкций США против оборонного и разведывательного секторов России — пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок.

«Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию», — заявил дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ростех» при желании США готов продать и им ЗРС С-400
Глава «Ростеха» Чемезов рассказал о боевом интеллекте истребителя Су-35

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017