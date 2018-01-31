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Госдеп назвал основную цель санкций по отношению к РФ

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Фото: Global Look Press/Stefan Auth
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Основная цель санкций США против оборонного и разведывательного секторов России — пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

«Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию», — заявил дипломат.

Он не уточнил, о каких именно сделках и о каких суммах идет речь. 

«Мы также находимся в тесном взаимодействии с европейскими союзниками, и во время этих контактов мы обсуждаем целый ряд путей, которыми мы можем противостоять угрозе со стороны РФ — угрозе для нас всех», — добавил представитель Госдепа.

«Речь не только о санкциях», — цитирует ТАСС заявление дипломата.

Как писал iz.ru, минфин США пообещал подготовить новые санкции против России «настолько быстро, насколько это будет возможно»: новый пакет антироссийских мер могут озвучить уже к концу февраля. Ранее в Госдепе напомнили, что США не сообщают заранее о своих действиях по санкциям.

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