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«Ростех» при желании США готов продать и им ЗРС С-400

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и США, если у них возникнет такое желание.

Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью, опубликованном в субботу, 10 февраля.

«С-400 — не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем», — цитирует его ТАСС.

Чемезов добавил, что по его сведениям, С-400 лучше американских аналогов.

18 января Россия начала поставки КНР зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года. Заказчику уже отправлен первый полковой комплект, сообщил в четверг источник в системе военно-технического сотрудничества России.

Отметим, Турция стала первой страной — членом НАТО, которая приобрела ЗРК С-400 «Триумф». Соглашения на поставку системы заключены также с Индией и Саудовской Аравией. Кроме того, Чемезов сообщил в декабре прошлого года о продолжающихся предконтрактных переговорах между Москвой и Эр-Риядом.

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