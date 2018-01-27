Прямой эфир

Расчеты ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

Об этом заявил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин в субботу, 27 января.

«Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По его словам, в декабре зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.  Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерацией в 2007 году.

13 января ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф», зенитно-ракетная система (ЗРС) уже заступила на боевое дежурство.

Местом дислокации дивизиона стал мыс Фиолент, комплекс будет контролировать границу с Украиной. Отмечается, что Киев проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Катар заинтересовался покупкой российских С-400
Шойгу подтвердил покупку ЗРС С-400 Турцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017