Расчеты ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

Об этом заявил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин в субботу, 27 января.

«Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По его словам, в декабре зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерацией в 2007 году.

13 января ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф», зенитно-ракетная система (ЗРС) уже заступила на боевое дежурство.

Местом дислокации дивизиона стал мыс Фиолент, комплекс будет контролировать границу с Украиной. Отмечается, что Киев проводит испытания крылатых ракет, что представляет опасность для полуострова.