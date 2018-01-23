Шойгу подтвердил покупку ЗРС С-400 Турцией

Турция стала вторым государством НАТО, купившим российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Ранее Греция развивала военно-техническое сотрудничество с Россией и приобрела ЗРС С-300ПМУ1, сообщает ТАСС.

В ходе турне по странам Юго-Восточной Азии министр обороны заявил, что «два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе». Глава Минобороны добавил, что С-400 — уникальные комплексы с не превзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками.

«Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — отметил он.

По словам Шойгу, в приобретении российских ЗРС С-400 также заинтересованы страны Ближнего Востока и Азии. «Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам подготовили план сотрудничества в военной сфере до 2020 года.