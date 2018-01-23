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Россия и Вьетнам подготовили план сотрудничества в военной сфере до 2020 года

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Фото: ТАСС/Савицкий Вадим
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Россия и Вьетнам подготовили план совместных учений с 2018 по 2020 год, а также план сотрудничества в военной сфере. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Ханое, где проходят его переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подготовили план на ближайшие три года — с 2018 по 2020-й — план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений», — сказал глава Минобороны РФ.

Он также подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами носит стратегический и дружественный характер.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры о продаже ЗРС С-400 ряду стран Ближнего Востока.

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