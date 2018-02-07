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Кожин рассказал о подписании документов на поставку С-400 в Саудовскую Аравию

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Документы на поставку Саудовской Аравии ракетных систем С-400 подписаны.

Об этом заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин в среду, 7 февраля.

«Всё готово, всё согласовано, давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы всё-таки закончим», — цитирует его ТАСС.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. 

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18 января Россия начала поставки КНР зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года. Заказчику уже отправлен первый полковой комплект, в состав которого входят, по информации источника, радиолокационная станция, командный пункт, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

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